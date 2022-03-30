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Корма для животных резко подскочили в цене в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото Sibnet.ru

Цены на корма для животных выросли на 15-20%, при этом некоторые продавцы подняли цены в три-четыре раза, сообщила глава Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

«Есть недобропорядочные предприниматели, которые скупили корма и теперь их предлагают по совершенно другим ценам», —рассказала «Российской газете» генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Цены выросли из-за повышенного спроса на корма. О том, что россияне спешат закупить корм для своих животных, свидетельствуют данные сервиса сравнения цен Price.ru. По результатам исследования, в марте спрос на корм для собак в целом по стране вырос на 164%, в Москве — сразу на 1400%. Спрос на еду для кошек оказался «скромнее» — 112% по стране, 471% — в столице.

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По словам Колчановой, в основном проблемы связаны со специализированными кормами — диетическими и функциональными, которые практически полностью импортируются. Дефицит возник из-за ажиотажного спроса и паники покупателей.

Поставщики кормов из Европы и Америки будут продолжать их поставки в Россию, но для восстановления логистики потребуется месяц-полтора. Отечественные производители задумались о производстве диетических кормов, а некоторые уже приступили к их разработке, сказала Колчанова.

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