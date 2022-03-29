«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»

Картина «CODA: ребенок глухих родителей» победила на 94-й церемонии «Оскара», забрав главную номинацию «Лучший фильм». Легкая драма с элементами комедии рассказывает историю девочки-подростка, которая является единственным слышащим человеком в семье глухих. Чем малобюджетный ремейк французского оригинала так покорил жюри?

Сюжет: драма с улыбкой на лице

«CODA: ребенок глухих родителей» представляет собой ремейк французской киноленты «Семейство Белье» 2014 года. Оригинал собрал кучу европейских премий, однако его прокатный успех ограничился территорией Франции.

Итак, в центре повествования 17-летняя Руби (Эмилия Джонс), которая живет в семье глухонемых людей. Собственно, CODA, это социальный термин, который расшифровывается как «ребенок глухих родителей».

Фото: © кадр из фильма

У девушки есть отец, мать и брат. Вместе они занимаются семейным бизнесом — рыбной ловлей. Руби незаменима, ведь по правилам на рыбацкой лодке должен быть хотя бы один слышащий человек, в случае нарушения семейную артель ждет лишение лицензии.

Но Руби есть один музыкальный талант, на который обращает внимание руководитель местного хора. Он убеждает девушку поступить в музыкальную школу. Если она уедет на учебу, связь глухонемых членов ее семьи с окружающим миром прервется. Какое решение примет героиня?

Цифровая премьера: Apple TV+, 13 августа 2021 года

Страна: США, Франция, Канада, кинокомпания Vendome Pictures, Pathe Films

Жанр: комедийная драма

Режиссер: Шан Хейдер

Актеры: Эмилия Джонс, Трой Коцур, Марли Мэтлин, Эухенио Дербес

Продолжительность: 111 минут

Возраст: 13+

Съемки: серьезный подход к простой теме

За производство ленты отвечала режиссер Шан Хейдер, известный автор независимых фильмов с минимальным бюджетом. Ее главным успехом до «CODA» стал фильм «Мама», который в 2006 году получила специальный приз жюри на фестивале во Флориде.

Готовясь к съемкам, Шан около года изучала язык амслен, язык жестов, чтобы сделать фильм реалистичным. Примечательно, что родителей и брата Руби играют настоящие глухие актеры — Трой Коцур и Марли Мэтлин.

После выхода фильм стал триумфатором на независимом фестивале «Сандерс». Вдохновившись этим, компания Apple TV+ выкупила права на показ ленты за рекордные для авторского кино 25 миллионов долларов.

В итоге «CODA» была удостоена трех статуэток «Оскара» — кроме «Лучшего фильма» Трой Коцур, сыгравший отца главной героини, получил статуэтку за «Лучшую мужскую роль второго плана», а режиссер Хейдер удостоилась премии как автор «Лучшего адаптированного сценария».

Отзывы: критики без ума

«CODA» сразу после премьеры начала собирать восторженные отзывы критиков. В настоящее время фильм имеет на агрегаторе Rotten Tomatoes впечатляющий рейтинг 95% от критиков и 93% от зрителей.

На российском агрегаторе рецензий «Критиканство» рейтинг фильма составляет высокие 78%. Например, критик Тимур Алиев отмечает, что в «этой проникновенной и универсальной оде взрослению живым, настоящим героям сопереживаешь до последней минуты».

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, попадаются и негативные отзывы. В частности, некоторые критики указывают, что сюжетные повороты фильм слишком шаблонные, а некоторые эпизоды будто вставлены исключительно для выжимания из зрителей слез.

Стоит ли смотреть

«CODA: ребенок глухих родителей» — кино авторское, но для широкой аудитории. Здесь простой и узнаваемый сюжет и ясная моральная дилемма, которую предстоит решить нашей героини. Прелесть фильма в его универсальности и вневременности.

Весомую долю в успех внесла оператор сериала «Фарго» Паула Хьюидобро, создавшая достоверную визуальную среду обитания семьи с ее повседневными заботами, ссорами и бытовыми сценками, за которыми невероятно интересно наблюдать.

Фото: © кадр из фильма

Режиссер фильма Шан Хейдер грамотно срезает углы и избавляет зрителя от лишней мелодраматичности и современной политкорректности, которой пропитаны все современные фильмы про меньшинства.

Эмоциональная игра юной актрисы Эмилии Джонс впечатляет, а Трой Коцур действительно заслужил свой «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Некоторые гениальные немые диалоги хочется пересматривать.

Фото: © кадр из фильма

«CODA» — трогательная, иногда смешная и грустная притча о неизбежном взрослении. Конечно, здесь есть первая любовь, подростковый бунт, конфликты со старшими и дорога к мечте. Рецепт очень простой, но близкий к идеальному.