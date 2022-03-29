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«Сплин», Самойлов и «Звери выступят на рок-фестиваль на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © zveclub, vk.com/zveclub

Первый международный музыкальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдет в августе этого года в Алтайском крае, сообщили организаторы.

Фестиваль запланирован на 12-14 августа, он состоится на площадке аэропорта города Бийск. В нем примут участие более 30 коллективов.

На главной сцене в пятницу, 12 августа, выступят такие коллективы, как «Анимация», «Северный Флот», МУККА, F.P.G., Louna, «Звери».

На 13 августа намечено выступление таких коллективов и артистов, как «Папин Олимпос», Найк Борзов, Lascala, Motor-Roller, Animal ДжаZ, «Ария», Вадим Самойлов («Агата Кристи»).

На 14 августа в программе – «План Ломоносова», «Слот», 7Б, «Ундервуд», «Кис-Кис», «Сплин».

Кроме главной сцены на центральной площади фестиваля с 11:00 часов будет работат дневная сцена, где запланированы выступления лучших музыкальных коллективов Сибири и Москвы, молодых исполнителей.

Возрастное ограничение мероприятия – 16+. Судя по сайту мероприятия, входной билет можно приобрести только на все три дня фестиваля, цена начинается от 3,5 тысячи рублей. Место на парковке и место под палатку оплачивается отдельно.

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