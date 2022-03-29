НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Правительство резко сократит сроки оформления земли

Источник:
«Российская газета»
224 0
Фото: © Sibnet.ru

Правительственная комиссия утвердила инициативу, значительно ускоряющую оформление гражданами земельных участков. Процесс может занять чуть больше недели вместо месяцев, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев

Вводятся жесткие и, что главное, укороченные сроки на две ключевые процедуры при оформлении. Три дня  на кадастровые работы. Три дня — на саму регистрацию, рассказал «Российской газете» Груздев.

Он напомнил, что нормативный срок осуществления государственного кадастрового учета составляет 18 календарных дней со дня получения органом учета соответствующего заявления.

При этом длительность проведения кадастровых работ не определена, это устанавливается соглашением сторон. Стандартный срок составляет около 30 дней.

«Таким образом, предлагаемые новации значительно упростят гражданам решение юридических вопросов, связанных с земельными участками», — резюмировал глава правления АЮР.


Еще по теме
Новосибирский аквапарк признан банкротом
Новосибирск вошел в число городов с наибольшим спросом на новостройки
Экс-губернатор Тулеев предложил заморозить стройки в Кузбассе
Бюджетникам и многодетным в Красноярске власти помогут гасить ипотеку
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Веб‑версия WhatsApp сможет работать без смартфона
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден открестился от планов свержения Путина
Кадыров приехал в Мариуполь на место тяжелых боев
Правительство резко сократит сроки оформления земли
Власти задумали обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Дожили. Хотя чему мы удивляемся... закономерный процесс. В дефиците скоро будет почти всё.