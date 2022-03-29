Правительство резко сократит сроки оформления земли

Правительственная комиссия утвердила инициативу, значительно ускоряющую оформление гражданами земельных участков. Процесс может занять чуть больше недели вместо месяцев, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев

Вводятся жесткие и, что главное, укороченные сроки на две ключевые процедуры при оформлении. Три дня — на кадастровые работы. Три дня — на саму регистрацию, рассказал «Российской газете» Груздев.

Он напомнил, что нормативный срок осуществления государственного кадастрового учета составляет 18 календарных дней со дня получения органом учета соответствующего заявления.

При этом длительность проведения кадастровых работ не определена, это устанавливается соглашением сторон. Стандартный срок составляет около 30 дней.

«Таким образом, предлагаемые новации значительно упростят гражданам решение юридических вопросов, связанных с земельными участками», — резюмировал глава правления АЮР.