Какие продукты уйдут, а какие останутся в магазинах?

Российские власти и производители уверяют — продуктов хватит на всех. Правда, сохранение ассортимента не гарантируют. Эксперты рассказали, какие продукты уйдут, а какие останутся.

В России давно налажено местное производство наиболее востребованных продуктов питания. Более того, основная часть продуктов, принадлежащих мировым брендам, производится на отечественных заводах и часто из местного сырья.

Это значит, что макароны, рис, растительное масло и даже сладости никуда не исчезнут, независимо от того, продолжат или нет западные продуктовые компании покидать российский рынок.

Какие продукты производят в России

Роскачество проанализировало ажиотажный спрос и представило список качественных востребованных продуктов, которые производятся в России и точно не исчезнут с полок магазинов.

Список продуктов со Знаком качества:

(«Степь», «Пассим», «Маkfа», «Националь», «Мистраль»)(«Итальянские», «Grand di Pasta», «Лимак», «Маkfa», «Federici», «Шебекинские»)(«Ярмарка», «Гудвилл», «Globus», «Греча», «Увелка», «Шебекинская»)(«Макфа», «Националь», «Гудвилл», «Маркет Перекресток», «Пассим», «Myllyn Paras 1928»)(«Дары Кубани», «Слобода», «Благо», «Королина», «Кубанское Любимое»)(«Бабаевский», «Bucheron», «President Heritage», «Аленка», «Sobranie», «Яшкино», «Победа вкуса», «Конфил»)(«Французская Штучка», «Алейка», «Makfa»)(«Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Барс», «Томилинская сельдь», «Атрус», «Рыбное меню», «Знак качества»)(«Вятский», «Волжанка», «Яхонт», «Ржаной Бочонок»)(«Ирбитское», «Алексеевское»)

Отечественные производители заявляют, что продукты продолжают выпускаться и необходимости останавливать производство или даже менять рецептуру нет. Тем более, что речи о запрете поставок импортного сырья для производства большинства продуктов не было.

Другой страх потребителей — повышение цен. На это производители тоже ответили Роскачеству. Они заверяют, что до последнего сдерживают цены и экономят в первую очередь на рекламе, а также отказываются от скидок и промоакций.

Хотя, трудности не отрицают. Так, например, представители компании «ЭФКО» (торговая марка «Слобода»), сообщили, что вопросы в части международных коммуникаций по экспорту сейчас в процессе решения: выстраиваются альтернативные договоренности и новые логистические цепочки.

«Основные риски повышения цен связаны с ростом закупочных цен на сырье, включая масличные (используются, например, при производстве майонеза), стоимость которых привязана к биржевым котировкам в долларовом эквиваленте», – пояснили представители компании, заверив, что в любом случае вкус и качество товаров не пострадают.

Что пропадет с полок магазинов

Об уходе с российского рынка, в частности, объявили компании Unilever и Mars, чьи торговые бренды широко представлены в России. Это чаи Lipton, Brooke Bond и «Беседа», майонез Calve, мороженое «Инмарко», Viennetta, Carte D’Or и ряд других, а также большая линейка товаров для дома и личной гигиены.

Mars — это батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, конфеты M&M’s, Skittles, шоколад Dove, «Коркунов», корма для животных Pedigree, Royal Canin, Whiskas, Kitekat.

Однако немалая часть товаров Unilever изготавливается в России (даже если частично из импортного сырья). Производства в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле продолжают работу.

«Ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов нашему бизнесу предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Наши потребители могут увидеть определенные изменения в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится», – прокомментировала компания.

Таким образом, подчеркивает Роскачество, уход компании с рынка фактически означает приостановку импорта и экспорта (который составляет лишь определенный процент от всей продукции) и некоторые изменения в линейке продуктов. Глобально это нельзя приравнять к полному уходу всех наименований, связанных с компанией Unilever.

Аналогичная ситуация и с линейкой продуктов компании Mars. На горячей линии ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» (производит Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Dove, «Коркунов») сообщили, что пока производство работает в обычном режиме и распоряжений об остановке не поступало.