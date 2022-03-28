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Эксперт рассказал о причине резкого подорожания бумаги в России

Источник:
«Прайм»
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Фото: thisamericanmouth / Attribution License

Офисная бумага в России подорожала из-за нарушения производственной цепочек, а остатки ее реализуются по завышенной стоимости из-за спекуляций, сообщил гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

«Подорожание связано исключительно с нарушением баланса спроса и предложения. На рынке офисной бумаги всегда была сильная конкуренция», сказал «Прайм» эксперт. После локальной нехватки последовал ажиотажный спрос.

По его словам, из-за западных санкций российский Светогорске целлюлозно-бумажный комбинат потерял возможность использовать иностранные химические реактивы и выпускать белую бумагу под маркой SvetoCopy.

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После этого последовала попытка заменить импортное сырье отечественными. В любом эксперименте с заменой важно качество, чтобы не возникла ситуация, подобная использованию неподходящей марки бензина в машине, пояснил эксперт.

Если эксперимент окажется удачным, цены смогут вернуться к прежним уровням, считает Федяков.

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