Вооруженные силы России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, сообщили сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Уничтожено также 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники. Российские средства ПВО за ночь поразили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским, сказал Конашенков.

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По его словам, ВКС РФ за сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта. «Среди них два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.