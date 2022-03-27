Снижение реальных доходов граждан России в 2022 году может составить 2-3%, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

К снижению реальных доходов россиян могут привести растущие цены. В Финансовом университете полагают, что в 2022 году потребительские цены в России поднимутся на 15-20% из-за ослабления рубля и подорожания импортных товаров, рассказал Зубец «Российской газете».

Реальный доход, в отличие от номинального, определяется с поправкой на изменение уровня цен – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на располагаемый доход в течение определенного времени.

Для компенсации роста цен и, соответственно, сохранения реальных доходов на прежнем уровне требуется проиндексировать пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетников на такую же величину.

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Но Зубец выразил мнение, что полностью компенсировать подорожание товаров и услуг не удастся – в результате снижение реальных доходов может составить 2-3%.

При этом пока аналитики не видят серьезных признаков снижения потребительской активности населения, что говорит о сохранении доходов граждан, отметил экономист.