Врач рассказала, чем грозит питание исключительно мясом

Сторонники «мясной диеты получают много белков и жиров, но при этом в их рационе критически мало углеводов, предупредила гастроэнтеролог Вера Самсонова.

Сторонники «диеты плотоядных» едят мясо, изредка позволяют себе молочные продукты, категорически отказываются от зелени и хлеба. Они объясняют это тем, что наши предки были охотниками и ели мясо, так что именно такой способ питания является единственно верным.

Если питаться исключительно мясом, то уже через пару лет это негативно скажется на работе печени и почек, приводит «Российская газета» слова Самсоновой.

Сторонники «мясной диеты» получают много белков и жиров. Но при этом в их рационе критически мало углеводов. Для организма это плохо. Да, врачи по всему миру призывают сокращать потребление углеводов, но совсем отказываться от них нельзя, должен быть баланс, отметила врач.

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По ее словам, когда сторонники мясной диеты говорят, что в древности люди ели мясо и не знали, что такое атеросклероз, они не учитывают, что еще несколько сотен лет назад средняя продолжительность жизни составляла 30 лет и люди просто не доживали до последствий такого питания.

Кроме того, сторонники такой диеты не упоминают, что в древности люди также ели корешки, фрукты и овощи, поэтому исключительно мясным рацион питания человека никогда не был.