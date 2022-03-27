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Экономист перечислил три признака заката доллара

Источник:
РИА Новости
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Фото: Images_of_Money / Attribution License

Доллар может потерять статус главной мировой валюты из-за инфляции, санкций против России и ситуации на рынках, заявил экономист, профессор Технического университета Дортмунда Хенрик Мюллер.

Инфляция может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты, цитирует РИА Новости Мюллера. Он напомнил, что цены в США выросли на 8%, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Федеральной резервной системы.

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Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции. Речь идет о замораживании российских валютных резервов. «Если в результате такого обращения с деньгами России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», — считает экономист.

Расклад сил на финансовом рынке быстро меняет также ситуация на Украине. Образуются новые блоки стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, пояснил Мюллер.

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