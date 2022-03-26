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Путин утвердил новый налог на дорогие автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.

Закон будет иметь обратную силу и заработает уже с 2022 года, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа. Предыдущая планка в 3 миллиона рублей действовала с 2014 года.

Ранее по законодательству владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны были платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет.

Тройной налог полагался за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более десяти лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет. Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке.

При этом тройной налог остался — для автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет. Перечень автомобилей, которые подпадают под обновленный налог, ежегодно публикуется Минпромторгом.

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