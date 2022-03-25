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Спасатели достали со дна Байкала затонувшую 30 лет назад машину

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда подняли со дна озера Байкал автомобиль, затонувший более 30 лет назад, сообщает организация.

Спасатели с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата на глубине 84,4 метра обнаружили автомобиль «УАЗ» в районе местности «Серебряный ключ» на Кругобайкальской железной дороге.

Руководство отряда решило поднять автомобиль на поверхность. При помощи глубоководного робота и ворота спасатели подняли автомобиль на лед. Автомобиль утилизируют.

Со дна Байкала поднимали в разные годы машины, снегоходы, даже вертолеты и самолеты. На дне озера лежат свыше 70 транспортных средств.

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Сибирь #Иркутск #Происшествия
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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍