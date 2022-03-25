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Бывший резидент Comedy придет на шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Новым участником шоу «Звезды в Африке 2» станет бывший резидент Comedy Club и актер Роман Юнусов, он хорошо знаком со многими участниками шоу, например, с юмористом Олегом Верещагиным и актрисой Натальей Рудовой.

В прошлом выпуске шоу покинули сразу два участника — вратарь Руслан Нигматуллин проиграл испытание, а актер Максим Лагашкин ушел по своему желанию.

В новом сезоне сразу сложились две коалиции: взрослых — Алена Водонаева, Наталья Рудова, Олег Верещагин, и молодых — Валя Карнавал, Саша Стоун, Анатолий Цой, Вячеслав Чепурченко. В прошлом выпуске пришла еще молодая звезда — тиктокерша Аня Покров.

Теперь в Африку приедет опытный Юнусов. Пока неизвестно, примкнет ли он к лагерю взрослых звезд и поддержит ли их желание избавиться от молодых.

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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

AlexEvil

Что и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??