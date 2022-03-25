Бывший резидент Comedy придет на шоу «Звезды в Африке 2»

Новым участником шоу «Звезды в Африке 2» станет бывший резидент Comedy Club и актер Роман Юнусов, он хорошо знаком со многими участниками шоу, например, с юмористом Олегом Верещагиным и актрисой Натальей Рудовой.
В прошлом выпуске шоу покинули сразу два участника — вратарь
Руслан Нигматуллин проиграл испытание, а актер Максим Лагашкин
ушел по своему желанию.
В новом сезоне сразу сложились две коалиции: взрослых — Алена
Водонаева, Наталья Рудова, Олег Верещагин, и молодых — Валя Карнавал, Саша Стоун,
Анатолий Цой, Вячеслав Чепурченко. В прошлом выпуске пришла еще молодая звезда —
тиктокерша Аня Покров.
Теперь в Африку приедет опытный Юнусов. Пока неизвестно,
примкнет ли он к лагерю взрослых звезд и поддержит ли их желание избавиться от
молодых.
urbasikСербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.
saxatвот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.
-Керя-Вот нация какая всегда им должны
AlexEvilЧто и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??