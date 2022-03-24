Британские разработчики представили щит-невидимку

Британский стартап Invisiblity Shield запустил продажи щита-невидимки, который представляет собой специальный маскировочный экран, способный спрятать любой объект.
Заказать новинку можно на портале предварительного финансирования Kickstarter. Пользователям доступны сразу 25 разновидностей таких щитов — от совсем небольших до полноразмерных, за которыми может скрыться человек.
Маскировка достигается за счет преломления света — щит усеивают линзы, которые отклоняют лучи в разные стороны. В результате они не попадают в глаза наблюдателю, он видит только фон. Чем проще фон, там сильнее достигаемый эффект.
Разработчики отмечают, что щиты портативные и не требуют зарядки. За большой метровый щит компания просит 394 доллара, а маленький обойдется всего в 65 доллара. Доставка заказов стартует в декабре 2022 года.
DisobedientКакая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....
seekeerПо этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...
DisobedientЗато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...
WSG0600-164-164Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.