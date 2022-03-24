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Британские разработчики представили щит-невидимку

Источник:
Sibnet.ru
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Британский стартап Invisiblity Shield запустил продажи щита-невидимки, который представляет собой специальный маскировочный экран, способный спрятать любой объект.

Заказать новинку можно на портале предварительного финансирования Kickstarter. Пользователям доступны сразу 25 разновидностей таких щитов — от совсем небольших до полноразмерных, за которыми может скрыться человек.

Фото: © Kickstarter

Маскировка достигается за счет преломления света — щит усеивают линзы, которые отклоняют лучи в разные стороны. В результате они не попадают в глаза наблюдателю, он видит только фон. Чем проще фон, там сильнее достигаемый эффект.

Разработчики отмечают, что щиты портативные и не требуют зарядки. За большой метровый щит компания просит 394 доллара, а маленький обойдется всего в 65 доллара. Доставка заказов стартует в декабре 2022 года.

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Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...

WSG0600-164-164

Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.