Британские разработчики представили щит-невидимку

Британский стартап Invisiblity Shield запустил продажи щита-невидимки, который представляет собой специальный маскировочный экран, способный спрятать любой объект.

Заказать новинку можно на портале предварительного финансирования Kickstarter. Пользователям доступны сразу 25 разновидностей таких щитов — от совсем небольших до полноразмерных, за которыми может скрыться человек.

Фото: © Kickstarter

Маскировка достигается за счет преломления света — щит усеивают линзы, которые отклоняют лучи в разные стороны. В результате они не попадают в глаза наблюдателю, он видит только фон. Чем проще фон, там сильнее достигаемый эффект.

Разработчики отмечают, что щиты портативные и не требуют зарядки. За большой метровый щит компания просит 394 доллара, а маленький обойдется всего в 65 доллара. Доставка заказов стартует в декабре 2022 года.