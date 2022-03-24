Россиянам предложили туры для оформления карт в зарубежных банках

Российские туроператоры начали предлагать туры в открытые страны для оформления карт международных платежных систем в местных банках, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«У туристов появился спрос на туры за рубеж за картами Visa и MasterCard, туроператоры получают все больше подобных запросов от агентств», — отмечается в сообщении.

Пока туры для оформления карт предлагаются только в Узбекистан, для оформления карт доступны три местных банка. Стоимость двухдневного тура с размещением в отеле без учета авиабилетов начинается от 23 тысяч рублей.

Ассоциация указывает, что билеты туристам удобнее бронировать самим из-за постоянных отмен и переносов рейсов. Примерная стоимость перелета в Ташкент из Москвы на ближайшие даты составляет около 500 долларов.

В ближайшее время туроператоры намерены расширить географию таких туров. Среди стран, куда можно будет поехать за картами — Армения, Казахстан, Киргизия и Турция. При этом длительность таких туров составит от двух до четырех рабочих дней.

При этом оформленные за рубежом карты не будут работать в России, их можно будет использовать только за границей. Сейчас комиссия за снятие наличных с карты, оформленной в одном из банков Узбекистана, составляет 1-2%.