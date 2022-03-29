Ситуация на рынках коксующегося угля и кокса может привести к повышению цен на сталь, считает директор аналитической организации «Металлург Центр» Станислав Кондрашов. Высокие цены на коксующийся уголь могут стать нормой, а не исключением, отметил он.

Прошлый год был нестабильным на мировых товарных рынках. Спрос на коксующийся уголь был чрезвычайно высоким. Эта тенденция сохранилась и в этом году. К этому привело восстановление экономики после начала пандемии COVID-19. Ситуацию также усугубили сбои в логистике.

Это стечение обстоятельств создало напряженность на рынке и способствовало росту цен на коксующийся уголь. Цена на твердый коксующийся уголь продолжила рост, начавшийся еще в октябре 2020 года. Тогда она достигла рекордного уровня в $600 за метрическую тонну, прежде чем резко упасть в ноябре и стабилизироваться на уровне около $400 за метрическую тонну.

По данным на октябрь 2020 года на коксующийся уголь приходилось более половины стоимости сырья, необходимого для производства метрической тонны стали в доменной печи – редкое явление по историческим меркам, отметил Станислав Кондрашов.

Цены на коксующийся уголь премиум-класса на 11 марта 2022 года оставались высокими на фоне высокого спроса.

Сокращение инвестиций

По мнению Кондрашова, в будущем подобные события могут снова привести к резкому скачку цен. И это все происходит на фоне сокращение инвестиций в развитие шахт, где добывается коксующий уголь.

Если предложение коксующегося угля и кокса будет сокращаться быстрее, чем спрос, может возникнуть нехватка кокса. Любой дисбаланс на рынке может привести к реальному и длительному сокращению мощностей, как на рынках коксующегося угля, так и на рынках кокса.

Производители стали будут конкурировать за меньшие объемы материала. Это приведет к росту цен. В результате альтернативные технологии станут более экономически выгодными. Это может ускорить переход от доменных печей, снижая спрос на металлургический уголь.

Новый подход

Эксперт здесь обратил внимание на работу компании TelfAG, которая занимается торговлей углем. Она по-прежнему остается в торговых схемах в качестве перевозчика, продающего продукцию партнеров из России и Казахстана.

Тогда, как по его словам, компания Allegiance неуклонно превращается из разведчика и разработчика в производителя коксующегося угля. Ее руководство ожидает, что в течение текущего полугодия начнет извлекать из этого преимущества.

Цены на уголь достигли рекордно высокого уровня после начала военной операции в Украине, опираясь на и без того высокие цены, которыми угольщики пользуются с середины 2021 года. Allegiance заявляет, что теперь рассчитывает продать 415 тысяч тонн угля, из которых 325 000 тонн уже законтрактованы, в течение полугода до 30 июня, что принесет доход в размере 90 миллионов долларов.

Главный вывод здесь заключается в том, что всплеск роста цен только начинается — Telf AG этого попросту в своих текущих операциях не учитывает, считает Кондрашов. Это становится еще более впечатляющим, учитывая, что выручка Allegiance в первой половине 2022 финансового года составила 13 миллионов при реализации угля в объеме 91 тысяч тонн, намного обойдя Telf AG.

Цены на сталь

По мнению Кондрашова, высокие цены коснутся не только производства стали. «Эффект домино» также будет наблюдаться в производстве ферросплавов, никелевом чугуне и литейном производстве.

Поэтому производители стали должны:

- учитывать влияние долгосрочного повышения цен на уголь в рамках планирования;

- активно оценивать рыночные условия, которые будут поддерживать такой сценарий развития событий;

- корректировать свои планы по мере развития последствий.

Более дорогой коксующийся уголь увеличивает стоимость производства стали в доменных печах как в абсолютном выражении, так и по сравнению с другими способами. Это обычно приводит к более высоким ценам на сталь.

Повышение цен на кокс также повлияет на ценообразование в производстве железной руды. Цены на железорудные продукты разного качества зависят от содержания в них железа, а также от их химического (главным образом содержания фосфора, глинозема и кремнезема) и физического состава (куски, мелочь, окатыши).

Железные руды более низкого качества требуют больше энергии для восстановления, что приводит к более высокому расходу кокса в доменной печи. Более высокие цены на коксующийся уголь увеличивают потери прибыли, которые несут производители стали. Это может существенно повлиять на общую динамику цен на железную руду.

Российский уголь

Эксперт обратил внимание, что такое положение дел имеет и исключение импорт угля Индией из России в марте 2022 года может стать самым высоким за более чем два года. Индийские покупатели продолжают покупать топливо на рынке, который в настоящее время все более изолируется из-за санкций.

По словам Кондрашова, Россия, которая обычно является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индию, может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие потребители отвергают Россию из-за санкций.

В итоге Индия, проигнорировав наложенные на Россию международные ограничения, получают возможность выкупить российский уголь задешево. Telf AG, работающая, преимущественно с Россией и Казахстаном, также должна перестроиться, найдя новые точки сбыта, полагает эксперт.

Перспективы рынка

Кондрашов полагает, что в обозримом будущем потребность в коксующемся угле по-прежнему будет острой. По крайней мере, до тех пор, пока «зеленая» сталь, производимая без коксующегося угля, не станет экономически жизнеспособной.

Рост цен на коксующийся уголь был вызван рядом уникальных событий, сказал эксперт. Компании, работающие на этих рынках, должны учитывать возможный сценарий, при котором повышенные цены на коксующийся уголь могут стать нормой, а не исключением, заключил он.