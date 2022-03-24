Новосибирцы назвали факторы стресса на работе

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Работодатели в Новосибирской области посчитали главным фактором стресса большой объем задач, а соискатели — эмоциональное выгорание.
Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы hh.ru и сервиса подбора психологов Alter. Оказалось, что у работодателей и соискателей разные взгляды на то, что вызывает стресс на рабочем месте.
По мнению работодателей, главные проблемы, вызывающие стресс, — это объем работы (57%), эмоциональное выгорание (47%) и сроки выполнения задач (46%).
Для сотрудников главные проблемы — эмоциональное выгорание (56%), атмосфера в коллективе (44%) и руководство или неуверенность в завтрашнем дне (по 38%). При этом объем работы и сроки выполнения задач находятся ближе к концу списка причин для стрессов.
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