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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы назвали факторы стресса на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работодатели в Новосибирской области посчитали главным фактором стресса большой объем задач, а соискатели — эмоциональное выгорание.

Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы hh.ru и сервиса подбора психологов Alter. Оказалось, что у работодателей и соискателей разные взгляды на то, что вызывает стресс на рабочем месте.

По мнению работодателей, главные проблемы, вызывающие стресс, — это объем работы (57%), эмоциональное выгорание (47%) и сроки выполнения задач (46%).

Для сотрудников главные проблемы — эмоциональное выгорание (56%), атмосфера в коллективе (44%) и руководство или неуверенность в завтрашнем дне (по 38%). При этом объем работы и сроки выполнения задач находятся ближе к концу списка причин для стрессов.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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