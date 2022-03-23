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Россия переведет расчеты за поставки газа в рубли

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — цитирует Путина РБК.

Российские президент уточнил, что в текущей ситуации «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».

Путин при этом подчеркнул, что Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. Для партнеров будет создана понятная и прозрачная процедура проведения платежей.

«В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли», — подытожил он.

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