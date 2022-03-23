Эксперт рассказала, как получить пособие от 8 до 16 лет

Новая мера поддержки семей, позволяющая получить пособие на ребенка от 8 до 16 лет, начнет действовать с 1 апреля. Эксперт рассказала, как оформить выплату.

Заявление на пособие можно будет подать с 1 мая, а выплату назначат с 1 апреля 2022 года. При обращении в мае сумма поступит сразу за два месяца, рассказала РГ эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Заявление можно будет подать в ПФР или через портал Госуслуг. Условия предоставления пособия аналогичны условиям для выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Отличается источник выплат: платить будет ПФР, а не соцзащита. Для назначения выплат будет проводиться оценка нуждаемости. Также должны соблюдаться следующие условия:

среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения;

имущество семьи укладывается в установленный перечень;

у взрослых членов семьи есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Пособие назначается в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка. Если назначение базового пособия в 50% прожиточного минимума на ребенка не позволит среднедушевому доходу семьи достигнуть МРОТ, назначат 75% или 100%.

По новым данным, для получения пособий в составе семьи для расчета среднедушевого дохода учитываются и дети до 23 лет, если они не состоят в браке и учатся очно, что позволяет обратиться за помощью большему числу семей.