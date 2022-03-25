После смерти: лучшие фильмы о загробной жизни

Жизнь после смерти только начинается или все конечно? Куда попадает душа? Над этими вопросами порассуждали в мелодрамах, комедиях и даже мультфильмах. В большинстве случаев кинематографисты считают, что нас ждет счастливый финал.

«Пассажиры»

США/Канада, 2008 год, режиссер: Родриго Гарсия

В ролях: Энн Хэтэуэй, Патрик Уилсон, Андре Брауэр, Дайэнн Уист

События разворачиваются вокруг женщины-психиатра Клэр Саммерс (Энн Хэтэуэй), помогающей шести уцелевшим в авиакатастрофе пассажирам справиться с пережитым шоком. С одним из пациентов у доктора завязывается роман, но любовная идиллия чахнет на корню, когда выжившие начинают бесследно исчезать.

Драматическая история повествует больше не о загробной жизни, а о переходе в нее и принятии своей смерти. В фильме есть определенные маркеры — каждый раз, когда на экране появляется предмет серого цвета (простыни, карточка в конверте, свитер Энн Хэтэуэй и другое), раскрывается «правда» об аварии.

«Открытие»

США, 2017 год, режиссер: Чарли МакДауэлл

В ролях: Джейсон Сигел, Руни Мара, Роберт Редфорд, Мэри Стинберген

Ученый Томас Харбор делает открытие — он заявляет о существовании жизни после смерти. Открытие производит неожиданный эффект. Теперь сотни тысяч людей решают побыстрее уйти из жизни, где они несчастны, чтобы получить шанс на лучшую реальность.

Фото: © кадр из фильма «Открытие»

В фильме много внимания уделяется ценности настоящего момента. И хотя для многих смерть оказывается решением в пользу счастливого будущего, авторы картины критикуют такие поступки.

«Если я останусь»

США, 2014 год, режиссер: Р.Дж. Катлер

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Мирей Инос, Джейми Блэкли, Джошуа Леонард

Мия — талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить — хочет ли она жить дальше или лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными.

Фильм «Если я останусь» основан на одноименном романе Гейл Форман. Критики поставили средние оценки картине, похвалив Хлою Морец за актерскую игру.

«Рай существует»

США, 2014 год, режиссер: Рэндалл Уоллес

В ролях: Коннор Корум, Грег Киннер, Келли Рейли

Христианская драма «Рай существует» рассказывает о четырехлетнем мальчике, который, очнувшись после комы, объявил, что побывал на небесах. Близкие сначала считали это безумной фантазией, но вскоре дар мальчика не оставил в них сомнений.

Фото: © кадр из фильма «Рай существует»

Фильм получил противоречивые отзывы критиков, но, тем не менее, имел кассовый успех, собрав 101 миллион долларов при бюджете в 12 миллионов долларов, и стал вторым из самых кассовых христианских фильмов за историю.

«Мы продолжаем»

США, 2016 год, режиссеры: Джесси Холлэнд, Энди Миттон

В ролях: Аннетт О’Тул, Кларк Фриман, Джон Гловер, Джованна Сакариас

Майлз Гриссом до ужаса боится смерти. Он предлагает денежное вознаграждение любому, кто докажет ему существование загробной жизни — покажет привидение, ангела, демона или черта в ступе.

Парень решает встретиться с тремя претендентами на награду — ученым, медиумом и предпринимателем, и в сопровождении чрезвычайно заботливой мамы пускается в необычное путешествие по Лос-Анджелесу.

«Коматозники»

США/Канада, 2017 год, режиссер: Нильс Арден Оплев

В ролях: Эллиот Пейдж, Диего Луна,Нина Добрев, Джеймс Нортон

Группа студентов-медиков ставит эксперимент, пытаясь ответить на вопрос — есть ли жизнь после смерти? Для этого они поочередно вводят друг друга в состояние клинической смерти и регистрируют активность мозга, заранее не зная, к каким последствиям это приведет.

Фото: © кадр из фильма «Коматозники»

Фильм стал ремейком одноименной картины 1990 года. Кинокритики остались недовольны новой экранизацией, но, по оценке зрителей, фильм все-таки достоин внимания. Рейтинг «Коматозников» IMDb: 5.20.

«Душа»

США, 2021 год, студия Pixar, 6+

В центре сюжета уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер, который всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает.

Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.