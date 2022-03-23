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Авиакомпания S7 будет летать на Ил-96 и Ил-86

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания S7 планирует использовать грузовые самолеты Ил-96 и Ил-86, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Сейчас S7 по моей протекции, я с (главой Минпромторга Денисом) Мантуровым договорился, забирает пять машин — два 96-х «грузовика» и три 86-х. Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.

Савельев назвал эти самолеты «неконкурентными», потому что они потребляют много керосина — из-за этого растут цены на билеты. «Но они нормальные машины, они летают», — уточнил министр.

S7 — крупнейшая частная авиакомпания России, маршрутная сеть выстроена на базе авиатранспортных узлов, расположенных в аэропортах Домодедово (Москва) и Толмачево (Новосибирск). Выполняет рейсы на самолетах Airbus, Boeing и Embraer.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками. По словам Савельева, к 22 марта перевозчики лишились 78 машин — около 10% от всех иностранных самолетов в России.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги #Санкции
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