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Глава УФАС Забайкалья спрогнозировал появление черного рынка бумаги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Предприниматели из-за санкций могут перестать поставлять офисную бумагу в Забайкалье и возникнет черный рынок с еще более высокими ценами, сообщил руководитель УФАС по Забайкальскому краю Михаил Гойгов.

Проблемы с повышением цены и дефицитом бумаги А4 возникли в разных регионах. Это связано с дефицитом ряда зарубежных компонентов, например, отбеливающих целлюлозу. 

«Есть субъекты, где цены выросли в четыре раза. Предприниматели говорят, что по закупочной цене покупали коробку бумаги за 250 рублей, а сейчас не могут купить за тысячу. Они говорят, что в таком случае не будут возить бумагу в край. Это вызовет дефицит, а дефицит приведет к появлению черного рынка и повышению цен», — цитирует «Чита.ру» Гойгова.

Он также сказал, что в управление поступали жалобы на подорожание офисной бумаги до 70%. Предприниматели во время проверки объяснили это тем, что если не поднимут цену бумаги из старых запасов, то не смогут закупить новые партии товара по новым ценам.

Крупнейшая российская компания целлюлозно-бумажной промышленности АО «Группа "Илим"» и единственный отечественный производитель мелованного картона компания «Кама» работают в штатном режиме и продолжают производство продукции, сообщили во вторник ТАССпредставители компаний.

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Экономика #Торговля #Забайкалье
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