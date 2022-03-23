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Вышли обновленные трейлеры «Брата» и «Брата 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» выйдут в повторный прокат 24 марта, накануне премьеры были выпущены обновленные трейлеры картин.

В первом фильме Данила Багров возвращается в родной провинциальный городок после Чеченской войны. Дома его встречают неприятности, и герой отправляется в Петербург к старшему брату Виктору. Брат втягивает Данилу в криминальные разборки и передает ему «заказ» на криминального авторитета Чечена, обещав заплатить две тысячи долларов.

Во втором фильме Данила Багров, участвуя в программе на телевидении, встречает своих друзей по службе Чечне. Одного из них внезапно убивают. Выясняется, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку и за компанию берёт с собой старшего брата.

Фильм «Брат» включен в список «100 главных русских фильмов по версии журнала Афиша». Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997год) как лучший актер и лучший режиссер соответственно.

Решение выпустить фильмы в повторный прокат связано с тем, что крупные западные киностудии из-за ситуации на Украине приостановили прокат голливудских премьер в России. Российские кинотеатры испытывают дефицит премьер, поэтому выпускают повторно хиты отечественного кинематографа.

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Культгид #Кинематограф
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