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Сибирские ученые создали грибную ферму для Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Franck Hidvégi / CC BY-SA 4.0

Ученые из России и Австрии разработали концептуальную модель грибной фермы на Луне, она поможет накормить космонавтов, сообщает Красноярский научный центр.

Ученые Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Австрии разработали концептуальную модель грибной фермы на лунной базе. По мнению исследователей, наиболее подходит для выращивания на Луне — вешенка.

Исследователи отмечают, что выращивать грибы на Луне планируется на растительных отходах, например, пшеницы, которая использовалась в созданной красноярскими учеными системе жизнеобеспечения БИОС-3.

Ученые подсчитали, что один технологический цикл требует 86 килограммов растительных отходов и дает 28 килограмм свежих грибов. Этого количества грибов достаточно для употребления 15 космонавтами двух блюд в неделю, содержащих по 100 граммов вешенки.

«Как и продукты животного происхождения, в отличие от растений, грибы содержат витамин D. Использование грибов увеличивает разнообразие космического рациона», – рассказал старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Владимир Ковалев.

Но грибы на Луне еще не выращивали. Параметры будущей грибной фермы и лунной биорегенеративной системы жизнеобеспечения можно будет уточнить с помощью их малых аналогов, доставляемых на Луну.

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