Лобода переоборудовала рабочий офис в волонтерский штаб

Украинская певица Светлана Лобода переквалифицировалась в волонтера и оказывает всестороннюю помощь пострадавшим людям во время военной спецоперации на Украине. Об этом знаменитость сообщила в своем телеграм-канале.

Певица написала, что ежеминутно оказывает всестороннюю помощь в работе волонтерского центра и делает все, что от нее зависит, чтобы каждый человек смог получить хотя бы предметы первой необходимости.

«Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься…а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей», — написала Лобода.

Ранее Светлана Лобода опровергла информацию о том, что она давно отказалась от украинского гражданства и стала гражданкой Мальты. «У меня одно гражданство. Было есть и будет. И оно украинское», — заявила она.