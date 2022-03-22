НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лобода переоборудовала рабочий офис в волонтерский штаб

Источник:
Sibnet.ru
575 0
Фото: © lobodaofficial, t.me/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода переквалифицировалась в волонтера и оказывает всестороннюю помощь пострадавшим людям во время военной спецоперации на Украине. Об этом знаменитость сообщила в своем телеграм-канале.

Певица написала, что ежеминутно оказывает всестороннюю помощь в работе волонтерского центра и делает все, что от нее зависит, чтобы каждый человек смог получить хотя бы предметы первой необходимости.

«Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься…а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей», — написала Лобода.

Ранее Светлана Лобода опровергла информацию о том, что она давно отказалась от украинского гражданства и стала гражданкой Мальты. «У меня одно гражданство. Было есть и будет. И оно украинское», — заявила она.

Еще по теме
Иван Дорн и артисты его лейбла удалят музыку с российских площадок
Осьминога разоблачили в шоу «Маска»
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Земфира удалила все видео c YouTube, кроме двух
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост