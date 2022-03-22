Красноярск заказал фейерверк на 9 мая за 5,5 млн рублей

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Красноярский край заказал праздничный фейерверк по случаю 77-летия Победы почти за 5,5 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.
В документах закупки описывается, что салют пройдет с барж напротив гостиницы «Огни Енисея» и торгового центра «Красноярье». Запустят фейерверки 9 мая в 22.00, они продлятся 12 минут.
Начальная цена контракта — 5,5 миллиона рублей. В прошлом году праздничный салют на 9 мая стоил 3,28 миллиона рублей.
В предыдущие два года из-за пандемии празднование Дня Победы проходило в ограниченном формате.
AlexEvilКому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!
Starbitзабавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))
rumatamкроме капитуляции не принимать никакие предложения.
kygearНе получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...