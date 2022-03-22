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Новосибирские работодатели резко сократили число вакансий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работодатели из разных сфер резко сократили число вакансий в Новосибирске, на 50% уменьшилось число предложений о работе для специалистов по страхованию, сообщает сервис HeadHunter (hh.ru).

На прошлой неделе работодатели из Новосибирской области по сравнению с неделей 14-20 февраля сократили число вакансий на 19%. 

Самое заметное уменьшение числа вакансий зафиксировано в шести профсферах: на 50% уменьшилось число предложений о работе для специалистов по страхованию, на 35% — для HR-специалистов и на столько же для сотрудников из сферы развлечений и медиа, а также для банковских работников.

Кроме того, на 30% сократилось число вакансий для специалистов по маркетингу, рекламе, PR и для административного персонала.

Нет ни одной профсферы, которая бы продемонстрировала рост спроса за прошедшую неделю, в сравнении с последней «спокойной» неделей. Но наименьшее сокращение числа вакансий зафиксировано в сфере «добыча сырья» (-7%).

В тех направлениях, где традиционно требуется самое большое количество персонала, также наблюдается сжатие спроса. В частности, в сфере продаж, на которую по итогам февраля приходилось треть от всех активных вакансий, размещенных в Новосибирской области (31%), за последнюю неделю сократился объем предложений о работе на 19%.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...
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