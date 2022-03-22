Новосибирские работодатели резко сократили число вакансий

Работодатели из разных сфер резко сократили число вакансий в Новосибирске, на 50% уменьшилось число предложений о работе для специалистов по страхованию, сообщает сервис HeadHunter (hh.ru).

На прошлой неделе работодатели из Новосибирской области по сравнению с неделей 14-20 февраля сократили число вакансий на 19%.

Самое заметное уменьшение числа вакансий зафиксировано в шести профсферах: на 50% уменьшилось число предложений о работе для специалистов по страхованию, на 35% — для HR-специалистов и на столько же для сотрудников из сферы развлечений и медиа, а также для банковских работников.

Кроме того, на 30% сократилось число вакансий для специалистов по маркетингу, рекламе, PR и для административного персонала.

Нет ни одной профсферы, которая бы продемонстрировала рост спроса за прошедшую неделю, в сравнении с последней «спокойной» неделей. Но наименьшее сокращение числа вакансий зафиксировано в сфере «добыча сырья» (-7%).

В тех направлениях, где традиционно требуется самое большое количество персонала, также наблюдается сжатие спроса. В частности, в сфере продаж, на которую по итогам февраля приходилось треть от всех активных вакансий, размещенных в Новосибирской области (31%), за последнюю неделю сократился объем предложений о работе на 19%.