Зеленский заявил о готовности обсуждать статус Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Россией статус Крыма, а также признания Донецкой и Луганской народных республик после получения гарантий безопасности.

«Это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс — для всех. И чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, он готов обсуждать эти вопросы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны», — сказал президент Украины.

Он отметил, что окончательное решение вопроса о статусе Крыма и Донбасса будет все же приниматься не только им. «А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом, <...> [но] и Радой, и народом Украины», — отметил он.

Ранее стало известно, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине «австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что такой вариант нейтрального государства на Украине сейчас обсуждается, он может рассматриваться в качестве компромиссного.