Как ВСУ превратили «Точку У» в оружие террора. СПРАВКА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили свое самое мощное и дальнобойное оружие — оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка У» — в «оружие террора». Не имея возможности адекватно ответить на российские высокоточные удары, ВСУ бьют «Точками» по населенным пунктам.

Киевские власти «бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных», заявил президент России Владимир Путин. «Как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв», — сказал он.

Украинские военные в понедельник, 14 марта выпустили по центру Донецка ракету с кассетной головной частью. Такая головная часть раскрывается во время полета и выбрасывает множество отдельных боевых элементов — это позволяет поражать очень большую площадь. «Точку» удалось сбить, но один из боевых элементов успел отделиться и сработать.

В результате погиб 21 человек, 35 получили ранения. Все они были мирными жителями. «Это был откровенный кровавый теракт», — подчеркнул Путин.

Сбитая ракета «Точка У» в центре Донецка Фото: © Правительство ДНР

На следующий день, 15 марта ВСУ запустили ракету по городу Макеевка в Донецкой области. Были ранены семеро человек, в том числе трое детей. От взрыва загорелись два магазина.

В четверг, 17 марта президент Александр Лукашенко Белоруссии заявил, что с территории Украины было минимум два пуска ракет «Точка У» по белорусской территории. К счастью, обе ракеты удалось сбить.

В ночь на пятницу, 18 марта украинские силы запустили ракеты по жилым кварталам Мелитополя, который ранее перешел под контроль российских войск. Средствами ПВО атака была отражена. В воскресенье, 20 марта Минообороны России сообщило о сбитии еще одной «Точки» уже над городом Изюмом.

«Длинная рука»

Базовая модификация комплекса — «Точка» — была принята на вооружение в 1976 году. С 1989 года стала производиться усовершенствованная версия «Точка У».

Комплекс предназначается для поражения в тактическом тылу противника одиночных, групповых и площадных целей, представляющих особую важность. Это, своего рода, «длинная рука» командира, с помощью которой он может уничтожать командные пункты и узлы связи, стоянки самолетов и вертолетов, склады боеприпасов и горючего.

Дальность стрельбы «Точки У» — до 120 километров. Точность или допустимое отклонение от заданного места попадания — до 50 метров. Ракета имеет стартовый вес около 2 тонн. Масса боевой части — порядка 500 килограмм.

Ракета может оснащаться ядерными, химическими, осколочно-фугасными и кассетными боевыми частями. В последнем случае в нее входит 50 осколочных боевых элементов, каждый массой в 7,45 килограмма. Площадь поражение кассетной части — 3,5—7 гектара. Именно такая ракета была запущена по Донецку.

Российская армия активно применяла «Точку У» против сепаратистов в ходе обеих чеченских кампаний. Также эти комплексы использовались против грузинских войск в августе 2008 года. В 2019 году комплекс в России был снят с вооружения. Его заменили гораздо более совершенные «Искандеры».

По данным на 2021 год, на вооружении ВСУ состояло порядка 90 единиц пусковых установок и около 800 ракет к ним. С 2014 года они активно применялись для ударов по территории Донецкой и Луганской народных республик.

С началом специальной военной операции «Точки У» стали одной из приоритетных целей для российских сил. По всей видимости, большинство установок было уничтожено. Оставшиеся тщательно маскируются и используют тактику «кочующих орудий». Российская авиация и спецназ объявили на них настоящую охоту.