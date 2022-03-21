НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вузам посоветовали проверить знания студентов после «удаленки»

Источник:
пресс-служба Минобрнауки
261 0
Фото: © Sibnet.ru

Российским вузам рекомендовано провести срез знаний студентов после окончания дистанционного формата обучения, следует из опубликованного в Telegram поручения Минобрнауки.

«Нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность», — отметил глава министерства Валерий Фальков.

Он отметил, что два года в «рваном» режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования, поэтому вузам в ближайшее время требуется провести дополнительные проверки знаний.

Фальков также добавил, что необходимо уделить внимание психологической помощи студентам и преподавателям, в особенности иностранным студентам, в том числе с Украины.

Еще по теме
Филолог объяснил нежелание людей склонять Кемерово
СФУ начнет обучать разработчиков приложений
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Квота для мигранта: глава СПЧ об угрозе национальных анклавов
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Главу Алтая возмутило повышение цен на сахар
Маски в Новосибирской области отменят после спада заболеваемости
Более 500 тонн сахара поступят в Новосибирскую область
Неоднородная погода ожидается в Забайкалье
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Байден публично оскорбил Путина
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

Nik3316

видимо то, что следующая сотня сто раз подумает...
Sibnet.Ru