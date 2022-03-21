Вузам посоветовали проверить знания студентов после «удаленки»

Российским вузам рекомендовано провести срез знаний студентов после окончания дистанционного формата обучения, следует из опубликованного в Telegram поручения Минобрнауки.

«Нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность», — отметил глава министерства Валерий Фальков.

Он отметил, что два года в «рваном» режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования, поэтому вузам в ближайшее время требуется провести дополнительные проверки знаний.

Фальков также добавил, что необходимо уделить внимание психологической помощи студентам и преподавателям, в особенности иностранным студентам, в том числе с Украины.