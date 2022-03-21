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Глава Минздрава назвал причину ажиотажа вокруг лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками, которые распространяются вокруг них.

«Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках (списка жизненно важных лекарственных препаратов) у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате», — сказал Мурашко на видеоконференции общественных приемных «Единой России» и Минздрава.

Из разных регионов поступают сообщения о нехватке препаратов. По словам министра, ажиотажный спрос на лекарства вызван распространением недостоверной информации.

Ранее Мурашко призвал россиян не закупать лекарства впрок и заверил, что фармкомпании подтверждают поставку медикаментов на рынок.

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