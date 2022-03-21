Глава Минздрава назвал причину ажиотажа вокруг лекарств

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками, которые распространяются вокруг них.

«Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках (списка жизненно важных лекарственных препаратов) у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате», — сказал Мурашко на видеоконференции общественных приемных «Единой России» и Минздрава.

Из разных регионов поступают сообщения о нехватке препаратов. По словам министра, ажиотажный спрос на лекарства вызван распространением недостоверной информации.

Ранее Мурашко призвал россиян не закупать лекарства впрок и заверил, что фармкомпании подтверждают поставку медикаментов на рынок.