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Критик сделал ставку на шаурму и чебуреки на рынке фастфуда в РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wuestenigel / Attribution License

Шаурма и чебуреки с разными начинками станут основной фастфуда в России после ухода с рынка зарубежных компаний, высказал мнение ресторанный критик Дмитрий Алексеев.

Ассортимент фастфуда в России существенно расширится после ухода с рынка международных сетей быстрого питания. В частности, вырастет количество заведений, где продаются шаурма и чебуреки, высказался Алексеев в интервью радио Sputnik.

«Состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента. Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной. Также и с чебуреками, их можно делать хоть с камчатским крабом», — сказал критик.

По его словам, ставшие привычными для россиян бургеры тоже никуда не денутся, потому что они есть в ассортименте и отечественных сетей питания.

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