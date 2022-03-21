Красноярские проститутки повысят цены

Проститутки повысят ценны в Красноярске из-за снижения спроса, сообщила пиар-менеджер форума секс-работников Марина Авраменко.

«Может, на 500 рублей увеличат плату, может, в два раза. Мы прогнозируем, что спрос будет снижаться, а из-за стоимости арендной платы девушки будут вынуждены повышать цены на услуги», — сказала Авраменко «Проспекту Мира».

Цены поднимут из-за низкого спроса на услуги. Февраль и март всегда считались не самыми прибыльными месяцами. Но теперь ситуация может ухудшиться. Кроме того, подорожали контрацептивы и повысилась арендная плата.

Разброс цен в городах Сибири очень большой. Согласно топу стоимости секс-услуг, Омск в числе дорогих городов, где заказать проститутку в Омске стоит 5 тысяч рублей в час. А соседний Новосибирск наоборот в ряде доступных — 2 тысячи рублей в час. Красноярск в середине списка — средняя цена — 3 тысячи рублей за час.