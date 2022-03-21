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Красноярские проститутки повысят цены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

 Проститутки повысят ценны в Красноярске из-за снижения спроса, сообщила пиар-менеджер форума секс-работников Марина Авраменко.

«Может, на 500 рублей увеличат плату, может, в два раза. Мы прогнозируем, что спрос будет снижаться, а из-за стоимости арендной платы девушки будут вынуждены повышать цены на услуги», — сказала Авраменко «Проспекту Мира».

Цены поднимут из-за низкого спроса на услуги. Февраль и март всегда считались не самыми прибыльными месяцами. Но теперь ситуация может ухудшиться. Кроме того, подорожали контрацептивы и повысилась арендная плата.

Разброс цен в городах Сибири очень большой. Согласно топу стоимости секс-услуг, Омск в числе дорогих городов, где заказать проститутку в Омске стоит 5 тысяч рублей в час. А соседний Новосибирск наоборот в ряде доступных — 2 тысячи рублей в час. Красноярск в середине списка — средняя цена — 3 тысячи рублей за час.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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