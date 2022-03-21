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Проснувшегося в зоопарке медведя накормили бутербродом с медом

Источник:
Sibnet.ru
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Посетители красноярского зоопарка «Роев ручей» накормили проснувшегося медведя бутербродом с медом, сгущенкой и орешками, сообщает пресс-служба организации.

«Ребятишки, стали настоящими шеф-поварами, приготовив наивкуснейшие авторские бутерброды для мишек из мягких пшеничных батонов. Батоны украсили медом, орешками, брусникой, творогом и сгущенкой», — говорится в сообщении.

Судя по фотографии, бутерброд очень понравился Тянь-Шаньскому белокоготному медведю Памиру.

Обычно просыпаются медведи в середине- марта. Обычно сначала просыпаются самцы, а самки с медвежатами просыпаются значительно позже, когда снег полностью сойдет.

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