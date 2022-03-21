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Осьминога разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © podolskayaofficial, vk.com/podolskayaofficial

Певица Наталья Подольская пряталась за маской осьминога в шоу «Маска» на НТВ, ее разоблачили все пять членов жюри.

В шестом выпуске шоу «Маска» в финальную номинация попали осьминог и пчела, председатель жюри Филипп Киркоров решил, что маску снимет осьминог, потому что он регулярно оказывается в номинации.

Перед тем, как участник показывает свое лицо, члены жюри угадывают, кто скрывается за маской. На этот раз мнение было едино — все пять судей предположили, что в костюме осьминога Наталья Подольская.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

VALGOR

Во первых кто решил что эти партии "пророссийские"??? Ты что ли??? Смешно просто)))) А ни кого бить не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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