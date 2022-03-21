Осьминога разоблачили в шоу «Маска»

Певица Наталья Подольская пряталась за маской осьминога в шоу «Маска» на НТВ, ее разоблачили все пять членов жюри.

В шестом выпуске шоу «Маска» в финальную номинация попали осьминог и пчела, председатель жюри Филипп Киркоров решил, что маску снимет осьминог, потому что он регулярно оказывается в номинации.

Перед тем, как участник показывает свое лицо, члены жюри угадывают, кто скрывается за маской. На этот раз мнение было едино — все пять судей предположили, что в костюме осьминога Наталья Подольская.