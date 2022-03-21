Осьминога разоблачили в шоу «Маска»

Певица Наталья Подольская пряталась за маской осьминога в шоу «Маска» на НТВ, ее разоблачили все пять членов жюри.
В шестом выпуске шоу «Маска» в финальную номинация попали осьминог и пчела, председатель жюри Филипп Киркоров решил, что маску снимет осьминог, потому что он регулярно оказывается в номинации.
Перед тем, как участник показывает свое лицо, члены жюри угадывают, кто скрывается за маской. На этот раз мнение было едино — все пять судей предположили, что в костюме осьминога Наталья Подольская.
D762Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.
DisobedientНе унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...
VALGORВо первых кто решил что эти партии "пророссийские"??? Ты что ли??? Смешно просто)))) А ни кого бить не...
ОчаковНеприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))