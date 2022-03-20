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Медведев призвал немцев отказаться от мяса ради борьбы с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Немцам придется изменить национальные привычки и отказаться от мяса и колбасы, чтобы победить Россию, написал заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем «телеграм-канале»

Медведев отреагировал на слова министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира. Он сказал, что употребление меньшего количества мяса помогло бы в борьбе против президента России Владимира Путина.

Министр говорил об этом, когда речь шла о последствиях операции на Украине на экспорт зерна из страны. Он отмечал, что на животноводство уходит 60% произведенного в Германии зерна.

«Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу», — написал Медведев и сопроводил свое сообщение эмодзи в виде мясных продуктов.

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