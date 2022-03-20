Тренер перечислила активизирующие половую жизнь упражнения

Фитнес-тренер Ирина Лазаречева перечислила упражнения, влияющие на половую жизнь женщин. Для получения удовольствия от секса необходимо укреплять мышцы тазового дна, отметила она.

«Это мышцы в промежности, которые располагаются между седалищными, лобковыми костями и копчиком. Седалищные кости — это те кости, на которых мы сидим. Если мы сядем и положим руки под ягодицы, то почувствуем две косточки», — рассказала тренер в интервью «Пятому каналу».

По ее словам, таза у женщин и мужчин различается. Кроме того, женщины из-за функции деторождения предрасположены к большей эластичности мышц тазового дна. Однако у представителей обоих полов именно таз отвечает за получение удовольствия.

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Лазаречева объяснила, что для более яркой интимной жизни женщинам необходимо укреплять глубокую мускулатуру, а не поверхностный слой мышц.

«Чтобы это сделать, надо, не поверите, — дышать. В этом вам помогут пилатес и йога», — сказала она. Кроме того, необходимо работать над осанкой, влияющей на положение таза, и позаботиться о состоянии ягодичных мышц и тазобедренных суставов.