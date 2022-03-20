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Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Более 100 украинских спецназовцев и иностранных наемников погибли в результате удара крылатыми ракетами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», — сказал Конашенков.

По его словам, в результате удара было «уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.

Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения ГСМ в Константиновке Николаевской области, сообщил генерал.

«С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины», — уточнил Конашенков.

Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники, — добавил представитель Минобороны России.

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Оборона #Армия #Конфликты
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