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Новосибирцы останутся без молока в картонных упаковках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Производители молока в Новосибирской области заявили о сложностях с доведением готовой продукции до потребителя — иностранные поставщики приостановили поставку некоторых видов упаковочным материалов, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Речь идет об упаковке, изготавливаемой из финского картона. Финляндия приостановила его поставку в Россию из-за ситуации на Украине. «Меры по импортозамещению упаковочных материалов и некоторого оборудования нам необходимо предпринимать незамедлительно, не дожидаясь, пока на складах закончатся запасы ранее приобретенной упаковки», — отметил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

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По его словам, «чтобы перестроиться у нас есть максимум два-три месяца». «Мы призываем представителей нашего упаковочного кластера – а в Новосибирской области он довольно мощный – к конструктивному диалогу и вовлечению в решение этой задачи интеллектуальных ресурсов и производственных мощностей», — сказал министр.

Местные производители упаковочных материалов пообещали подумать над альтернативными вариантами упаковки молока. Они, например, могут многократно нарастить производство полиэтиленовых и полипропиленовых бутылок, пакетов, стаканчиков для молочных продуктов.



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