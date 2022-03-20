Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине

Националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, чтобы отравить жителей при входе в город подразделений российской армии, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Сумах на химическом заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России», — сказал Мизинцев.

По его словам, такая же провокация готовится в поселке Котлярово в Николаевской области. «Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», — сказал Мизинцев.

«Мы заранее предупреждаем весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило», — подчеркнул начальник центра.

Генерал отметил, что все это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики.