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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военный самолет США разбился в Норвегии

Источник:
ТАСС
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Фото: © MV-22 Osprey

Американский военный самолет V-22 Osprey разбился в Норвегии во время проходящих там международных военных учений Cold Response.

Самолет с четырьмя людьми на борту выполнял учебный полет. Согласно плану, он должен был совершить посадку около 18.00 по местному времени, однако спустя три часа группа спасателей обнаружила место его крушения к югу от города.

Полиция Норвегии позднее подтвердила гибель экипажа военного самолета США. Правоохранительные органы уточнили, что все четыре человека, находившиеся на борту самолета, имеют американское гражданство.

Маневры Cold Response стартовали 14 марта в Норвегии. В них принимают участие 35 тысяч солдат из 28 стран североатлантического альянса, а также американский авианосец USS Harry S Truman.

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Bench7

США заявили о нежелании начинать третью мировую из‑за Украины - https://info.sibnet.ru/article/612737/

korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
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