Отношения Карнавал и Стоуна покажут в выпуске «Звезды в Африке 2»

Противостояние опытных и молодых артистов обострится в новом выпуске на шоу «Звезды в Африке 2», на этом фоне будут развиваться отношения блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна.
После предыдущего выпуска шоу стало ясно, что опытные звезды Алена Водонаева, Олег Верещагин, Наталья Рудова, Руслан Нигматуллин будут создавать коалицию и голосовать против молодежи — Вячеслава Чепурченко, Александра Зарубин (Саша Стоун), Вали Карнавал, Анатолия Цоя.
При этом в Африку приедет новая участница — тиктокерша Аня Покров. Именно она будет обсуждать, испытывает ли симпатию к Вале Карнавал Саша Стоун.
Многие поклонники уже подозревают, что Саша Стоун и Валя Карнавал встречаются, так как они появляются вместе в соцсетях после шоу «Звезды в Африке 2».
Еще одно важное событие будущего выпуска — драка, которая произойдет между футболистом Нигматуллиным и чемпион России по смешанным единоборствам Зарубин (Стоун).
number10Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.
ОчаковВ Укрятне, в схроне засел.
Алекс555Скорей всего в ФСБ воспитывают. Тихо постучали и потекло.
mafan78Когда уже этих шкур будут лишать гражданства РФ?????