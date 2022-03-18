Отношения Карнавал и Стоуна покажут в выпуске «Звезды в Африке 2»

Противостояние опытных и молодых артистов обострится в новом выпуске на шоу «Звезды в Африке 2», на этом фоне будут развиваться отношения блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна.

После предыдущего выпуска шоу стало ясно, что опытные звезды Алена Водонаева, Олег Верещагин, Наталья Рудова, Руслан Нигматуллин будут создавать коалицию и голосовать против молодежи — Вячеслава Чепурченко, Александра Зарубин (Саша Стоун), Вали Карнавал, Анатолия Цоя.

При этом в Африку приедет новая участница — тиктокерша Аня Покров. Именно она будет обсуждать, испытывает ли симпатию к Вале Карнавал Саша Стоун.

Многие поклонники уже подозревают, что Саша Стоун и Валя Карнавал встречаются, так как они появляются вместе в соцсетях после шоу «Звезды в Африке 2».

Еще одно важное событие будущего выпуска — драка, которая произойдет между футболистом Нигматуллиным и чемпион России по смешанным единоборствам Зарубин (Стоун).