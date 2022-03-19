Аналитик спрогнозировал будущее УАЗа при санкциях

УАЗ может значительно увеличить продажи своих внедорожников, а также коммерческих автомобилей за счет того, что ряд иностранных автокомпаний потенциально могут прекратить работать в России, сообщил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если все пойдет по жесткому сценарию и многие производители после приостановки деятельности не вернутся в Россию, тогда у УАЗа будет шанс отвоевать минимум 10% рынка в своем сегменте», — цитирует Бургазлиева «Газета.Ru».

По его мнению, большинство российских покупателей внедорожного транспорта будут вынуждены адаптироваться под новые условия рынка. Причем те иностранные автокомпании, которые все же останутся в России, повысят цены на продукцию, что увеличит привлекательность отечественных машин для потребителей, убежден эксперт.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, по ситуации на февраль 2022 года доля Ульяновского автозавода в продажах автомобилей всех сегментов в РФ составила 1,5% против 1,3% годом ранее.