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Цены на рис и гречку показали рекордный рост

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рост цен на рис и гречку в РФ в последние дни приблизился к уровню, с которым растет цена сахара — рис подорожал почти в полтора раза.

Ранее ФАС начала антикартельные проверки в отношении производителей сахара в связи с резким ростом цен. Вслед за ним эксперты фиксируют серьезное подорожание круп в России.

За 10 дней цены производителей и оптовиков на рис и гречку выросли сразу примерно на 20%, приводит данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Российская газета».

По сравнению с прошлым годом цены производителей на эти крупы выросли на 32-42% при том, что производство круп в России в этом сезоне находится на рекордном уровне.

Такого резкого скачка не было за всю историю мониторинга ИКАР с 1998 года, сообщила заместитель генерального директора института Ирина Глазунова.

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Топ комментариев

number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.
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