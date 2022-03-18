Спрос на премиальные украшения резко подскочил в России

Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России, сообщил генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

«Спрос вырос, но на те ювелирные изделия, которые можно отнести к инвестиционным вложениям — это ювелирные изделия премиального сегмента стоимостью сотни тысяч рублей», — сказал Уткин РИА Новости.

Он пояснил, что ювелирные украшения относятся к предметам роскоши, ввоз которых может прекратиться из-за санкций Запада.

Уткин добавил, что в эконом-сегменте ситуация другая: перед 8 Марта еще наблюдался рост спроса, но теперь он падает.

«Потребитель, который покупал такие изделия, сейчас стоит в очереди за гречкой, сахаром, мукой, консервами... Здесь все деньги с ювелирного рынка ушли и пошли в продуктовый», — сказал ювелир.