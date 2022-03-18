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Статистики назвали любителей поспать среди сибиряков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Тувы спят дольше, чем жители Красноярского края и Хакасии, при этом вов сех регионах дольше спят именно женщины, сообщает Красноярскстат.

В будние дни сибиряки проводят в постели меньше девяти часов. В Красноярском крае женщины в среднем спят 8 часов 25 минут, мужчины – 8.24, в Хакасии женщины – 8.13, мужчины – 8.07, в Тыве женщины – 8.56, мужчины – 8.42.

На выходных, когда никто не торопится на работу, многие позволяют себе понежиться в кровати на час-полтора дольше. В Красноярском крае женщины спят около 9 часов 45 минут, мужчины – 9.37, в Хакасии женщины – 9.00, мужчины – 9.05, в Туве женщины – 9.44, мужчины – 9.51.

Международная группа ученых ранее выяснила, что здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки. Так, у тех, кто спал от восьми до девяти часов, риск смерти возрастал на пять процентов по сравнению с теми, кто отдыхал рекомендованное количество часов.

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Сибирь #Красноярск #Тува #Хакасия
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