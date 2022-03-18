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Российские силы за сутки на Украине взяли два населенных пункта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Российские вооруженные силы за сутки в ходе спецоперации взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка под Донецком, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров», — сказал генерал .

По его словам, в течение дня авиацией и средствами ПВО воздушно-космических сил РФ был сбит один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Кроме того, российская авиация ликвидировала еще 29 военных объектов Украины, в том числе украинский дивизион системы противовоздушной обороны С-300.

В общей сложности с начала спецоперации уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотника, 1393 танка и других бронированных машин. А также 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, 1182 автомобиля.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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