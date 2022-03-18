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Магазины стали отменять скидки и промоакции

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Поставщики ретейлера X5 Group стали отказываются от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию, сообщила пресс-служба компании.

Большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что «хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом», уточнили РБК в X5 Group.

В пресс-службе также подчеркнули, что предоставление в магазинах скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика.

С похожей ситуацией столкнулась и сеть «Азбука вкуса», однако покупателей заверили, что они не заметят отмены скидок, так как доля ценового промо у ретейлера не превышает 5%.

В пресс-службе сети «Верный» рассказали, что за последнее время от скидок на продукцию, отказались примерно треть поставщиков.

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