Употребление вина снизило риски диабета

Употребление вина за обедом связано со снижением риска развития диабета, выяснили американские ученые.
Исследователи проанализировали записи UK Biobank, крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации, где содержатся сведения полумиллиона добровольцев. Из них ученые выбрали порядка 312 тысяч человек, которые сообщили об употреблении алкоголя.
Примерно у 8600 из них за 11 лет наблюдений развился диабет второго типа, сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации. Оказалось, что умеренное употребление алкоголя во время еды связано на 14% с более низким риском развития диабета.
При более детальном рассмотрении выяснилось, что риски снижаются при употреблении вина, а при употреблении пива или ликеров наоборот растут. Для позитивного эффекта достаточно выпивать бокал вина в день.
«Клинические исследования ранее показали, что умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, в том числе для метаболизма глюкозы», — подытожили авторы исследования.
gray405я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...
нина90Свежо придание да верится с трудом!
Вася 22Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???
ifhbrjdА пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.