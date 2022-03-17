НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Употребление вина снизило риски диабета

Источник:
Sibnet.ru
273 0
Фото: © Sibnet.ru

Употребление вина за обедом связано со снижением риска развития диабета, выяснили американские ученые.

Исследователи проанализировали записи UK Biobank, крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации, где содержатся сведения полумиллиона добровольцев. Из них ученые выбрали порядка 312 тысяч человек, которые сообщили об употреблении алкоголя.

Примерно у 8600 из них за 11 лет наблюдений развился диабет второго типа, сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации. Оказалось, что умеренное употребление алкоголя во время еды связано на 14% с более низким риском развития диабета.

При более детальном рассмотрении выяснилось, что риски снижаются при употреблении вина, а при употреблении пива или ликеров наоборот растут. Для позитивного эффекта достаточно выпивать бокал вина в день.

«Клинические исследования ранее показали, что умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, в том числе для метаболизма глюкозы», — подытожили авторы исследования.

Еще по теме
Врач перечислила способы борьбы с бессонницей при стрессе
Компании попросили поднять цены на жизненно важные лекарства
Масочный режим отменят в Новосибирской области
Как работают низкий и высокий болевой порог
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия избежала государственного дефолта
Байден публично оскорбил Путина
Роботизированный танк «Штурм» пройдет боевые испытания
Отменен запрет на российские продажи смартфонов Samsung
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
Sibnet.Ru