Употребление вина снизило риски диабета

Употребление вина за обедом связано со снижением риска развития диабета, выяснили американские ученые.

Исследователи проанализировали записи UK Biobank, крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации, где содержатся сведения полумиллиона добровольцев. Из них ученые выбрали порядка 312 тысяч человек, которые сообщили об употреблении алкоголя.

Примерно у 8600 из них за 11 лет наблюдений развился диабет второго типа, сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации. Оказалось, что умеренное употребление алкоголя во время еды связано на 14% с более низким риском развития диабета.

При более детальном рассмотрении выяснилось, что риски снижаются при употреблении вина, а при употреблении пива или ликеров наоборот растут. Для позитивного эффекта достаточно выпивать бокал вина в день.

«Клинические исследования ранее показали, что умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, в том числе для метаболизма глюкозы», — подытожили авторы исследования.