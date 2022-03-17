США заявили о нежелании начинать третью мировую из‑за Украины

Соединенные Штаты не желают начинать третью мировую войну из-за требований установить над Украиной бесполетную зону заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если бы мы были на месте Зеленского, мы тоже просили бы обо всем возможном <...>. Но президент Байден принимает решения через призму нашей национальной безопасности. Как мы говорили раньше, бесполетная зона <...> будет требовать от нас, чтобы мы сбивали российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», — цитирует РБК Псаки.

По ее словам, США не видят разницы между установлением гуманитарной и военной бесполетной зоны над Украиной. Оба варианта приведут к эскалации конфликта, отметила она.

Президент Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также по защите населения Донбасса. Минобороны называло целями своих ударов исключительно военные объекты и авиацию Украины.