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США заявили о нежелании начинать третью мировую из‑за Украины

Источник:
РБК
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Фото: Tom Lohdan / Attribution License

Соединенные Штаты не желают начинать третью мировую войну из-за требований установить над Украиной бесполетную зону заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если бы мы были на месте Зеленского, мы тоже просили бы обо всем возможном <...>. Но президент Байден принимает решения через призму нашей национальной безопасности. Как мы говорили раньше, бесполетная зона <...> будет требовать от нас, чтобы мы сбивали российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», — цитирует РБК Псаки.

По ее словам, США не видят разницы между установлением гуманитарной и военной бесполетной зоны над Украиной. Оба варианта приведут к эскалации конфликта, отметила она.

Президент Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также по защите населения Донбасса. Минобороны называло целями своих ударов исключительно военные объекты и авиацию Украины.

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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

лачинов

Вообщем как всегда крайним остался потребитель. Его доходы на такой процент, увы, даже близко не выросли.
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